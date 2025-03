Meghan will's wissen:



Beflügelt von den guten Streamingzahlen ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan" legt die Herzogin von Sussex nach - dabei gab es vom Netflix-Publikum vor allem eins: Spott und Häme. Meghan, so der Vorwurf, betrüge ihr einstiges feministisches Ich, indem sie für Netflix zur Tradwife, also zur Vorzeige-Hausfrau mutiert.



Jetzt das Kontrastprogramm: Meghan schlägt mit einem brandneuen, feministischen Podcast zurück.