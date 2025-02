Donald Trump ist ein Mann deutlicher Worte, Diplomatie und Nachsicht sind seine Stärken nicht. Erfahren müssen das in diesen Tagen all diejenigen, die Trump irgendwann mal etwas entgegengesetzt haben. Beispiel: Herzogin Meghan und Prinz Harry. Wird Harry die USA demnächst verlassen müssen, weil Trump das so will?



Im Interview mit der "New York Post" hat Trump nun klargestellt: Nein, Harry darf bleiben.

"Ich werde ihn in Ruhe lassen", sagte Trump der US-Zeitung - und ätzt im gleichen Atemzug gegen Meghan. "Er hat genügend Probleme mit seiner Ehefrau. Sie ist schrecklich." Trump fügte hinzu: "Ich glaube, der arme Harry wird an der Nase herumgeführt."



Wie Trump zu dieser Einschätzung kommt? Keiner weiß es, vielleicht nicht mal er selbst.

Verliert Trump die Lust an Harry und Meghan?

Wie unangenehm werden die kommenden vier Jahre für Harry, Meghan und deren Kinder in den USA? Klar ist, dass sich das Paar in der Vergangenheit immer wieder kritisch über Trump geäußert hatte. Klar ist aber auch, dass Meghan gebürtige US-Amerikanerin ist - und selbst einem US-Präsidenten dürfte es nicht gelingen, sie aus dem Land zu werfen.



Gut möglich, dass Trump deshalb die Lust am Streit mit Harry und Meghan verliert.

Streit um Harrys Visumsantrag

Abgesehen vom Trump-Interview sind Harry und Meghan aber weiter in den Schlagzeilen. Der Grund: ein Rechtsstreit mit der Heritage Foundation. Die konservative US-Denkfabrik will vor Gericht Einsicht in die US-Einwanderungsunterlagen von Harry bekommen. Hintergrund ist seine Autobiografie "Spare", in der er den Konsum von Drogen offen zugibt.

