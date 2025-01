Die Zivilklage von Prinz Harry wegen illegaler Informationsbeschaffung gegen den Verlag der britischen Zeitung "The Sun" sollte ab Dienstag (21.01.) in einem mehrwöchigen Prozess in London verhandelt werden. Doch daraus wird nichts. Noch vor Beginn des zweiten Prozesstages einigten sich beide Seiten auf einen Vergleich.