Nun die gute Nachricht: Der Monarch befindet sich britischen Medienberichten zufolge nicht mehr in der Klinik und soll bereits in dieser Woche wieder erste öffentliche Termine wahrnehmen. Demnach stehen zwei offizielle Termine auf dem Programm: ein Treffen mit Premierminister Keir Starmer und eine Ehrung auf Schloss Windsor.



In der kommenden Woche wollen der 76-Jährige und seine Frau, Königin Camilla, dann zu einem Staatsbesuch nach Italien reisen. Geplant ist auch, dass das Paar dort am 9. April seinen 20. Hochzeitstag feiert.