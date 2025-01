König Charles III. ist am Montag (27.01.) nach Polen gereist und hat vor der Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Befreiung des ehemaligen deutschen Konzentrationslagers Auschwitz in Krakau mit Überlebenden gesprochen und mahnende Worte gefunden.



In seiner Rede hob der 76-Jährige die Bedeutung der Erinnerungskultur hervor und betonte, dass die Erinnerung "an das Böse der Vergangenheit" eine unverzichtbare Aufgabe für Gegenwart und Zukunft sei.



Da die Zahl der Holocaust-Überlebenden mit der Zeit abnehme, laste die Verantwortung des Gedenkens umso schwerer "auf unseren Schultern", sagte Charles, bevor er zur offiziellen Gedenkfeier nach Oswiecim aufbrach.



Zu der Gedenkfeier werden Delegationen aus 55 Ländern erwartet. Deutschland wird durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz vertreten. Neben König Charles sind auch der spanische König Felipe, Dänemarks König Frederik sowie Belgiens Königin Mathilde angekündigt.



Prinz William und Prinzessin Kate sind nicht in Polen mit dabei. Sie nehmen nach Angaben des Magazins "Hello" an einer Gedenkveranstaltung in London teil.