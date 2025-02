Sofia und Carl Philip schweben in höheren Family-Sphären. Nachdem das royale Traumpaar am Freitag (07.02.) Eltern einer kleinen Tochter geworden ist, gewöhnen sich Prinz und Prinzessin nun an das Leben als nunmehr sechsköpfige Familie.



Einen Blick durchs königliche Schlüsselloch gibt es jetzt auf Instagram: Dort veröffentlicht das Paar das erste Foto der kleinen Ines Marie Lilian Silvia im Kreise ihrer stolzen Brüder.



Szenen wie aus dem Bilderbuch. Solch eine Bullerbü-Idylle können eben nur die Schweden.