Die erstgeborene Tochter trägt also den Namen von Husseins jüngerer Schwester, Prinzessin Iman. Da in Jordanien die männliche Thronfolge herrscht, wird die kleine Prinzessin Iman ihrem Vater eines Tages nicht auf den Thron folgen.

Statt Geschenken wünschen sich die frischgebackenen Eltern, Spenden für Waisenkinder. "Ihre Königlichen Hoheiten sind überglücklich und dankbar, ihr erstes Kind willkommen heißen zu dürfen, und rufen alle Gratulanten dazu auf, statt Geschenken oder Blumen eine Spende an den Al-Aman Fund for the Future of Orphans in Erwägung zu ziehen."