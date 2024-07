Zugeknöpfter Aristokrat gegen lässigen Sunnyboy.



Während Frederik nonchalant und Casanova-like einen Hemdknopf mehr als sonst offen ließ, saß Prinz William geschniegelt und gestriegelt auf der Tribüne.



Obwohl es nicht um Mode, sondern um Fußball ging, nahm die Instagram-Community die Styles der Royal-Männer genau unter die Lupe - und kürte einen Fashion-Sieger.



Williams feiner Zwirn kam dabei nicht so gut weg. Die Kombination aus edlem Anzug und Krawatte in Union-Jack-Farben war den Social-Media-Nutzern zu förmlich. "Warum kleidet sich Prinz William so, als würde er an einer Vorstandssitzung teilnehmen? Nimm die Krawatte ab!", kommentiert eine Followerin.



Frederik hingegen bekommt den Stempel "coole Socke".