70. Thronjubiläum von Königin Elizabeth - weltweit freute man sich mit der englischen Queen. Die stilvolle Königin war bekannt für ihre Outfits, für ihre Familie und für ihre Leibgarde. Dass sie Rekordhalterin im Guinness-Buch in gleich mehreren Kategorien war, das mag so manchen überraschen. Wofür, das haben wir uns mal genauer angesehen.

Sie war die bislang älteste lebende Königin der Welt, der älteste lebende regierende Monarch überhaupt und der älteste britische Monarch aller Zeiten. Was das Alter anging, konnte Queen Elizabeth II. so schnell niemanden schlagen.

Und neben guter Gesundheit und Glück in der Liebe fehlte auch die nötige finanzielle Grundlage nicht: So war Elizabeth II. die reichste Königin der Welt. Ihr Vermögen wurde bei Forbes auf umgerechnet 410 Millionen Euro geschätzt. Damit war zwar kein weiblicher Monarch wohlhabender als sie, einige andere Könige haben jedoch mehr Reichtum angehäuft als die britische Adlige.

Mit dem britischen Königshaus verbindet man nicht nur den Commonwealth und den Buckingham Palace, sondern auch die Juwelen im Tower of London. Der Tower of London war immer wieder Schauplatz für Verbrecherfilme, in denen die Diebe versuchten, die Diamanten aus dem Turm zu klauen. Jedenfalls ist der darin gelagerte Cullinan-Diamant mit 3106,75 Karat laut Guiness-Buch der Rekorde der Größte der Welt - und seit dem Fund in Südafrika 1905 im Besitz der britischen Royals.