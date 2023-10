Ihre älteste und längste Freundin hieß Sonia Graham-Hodgson. Die Queen traf die Bürgerliche aus gutem Hause, als sie selbst vier Jahre alt war, Sonia acht Monate älter. Sie blieben bis zum Tod von Graham-Hodgson 2012 in Kontakt, luden sich zu Partys und Geburtstagen ein. Im Alter von acht Jahren widmete Elizabeth "ihrer lieben kleinen Freundin und Pferdeliebhaberin" sogar eine Kurzgeschichte.

Gefühle gehören nicht in die Öffentlichkeit! So lautete das Motto der Queen. Doch auch sie selbst war nicht vor ihnen gefeit. Die einzige öffentliche Träne vergoss sie 1997, als ihre königliche Jacht, die "Britannia", ausgemustert wurde. Zu teuer. 44 Jahre lang war das Schiff im Dienst ihrer Majestät. Mehr als 700 Besuchsreisen hatte die Königsfamilie auf der "Britannia" absolviert, Charles und Diana sogar ihre Hochzeitsreise.

Die Queen ging so gut wie nie außer Haus essen. Nur ganz selten speiste sie in Londoner Edelrestaurants wie dem "Bellamy". Dann wurde das französische Lokal komplett geschlossen, sodass sie in Ruhe mit Gästen essen konnte.