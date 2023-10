Bei jedem öffentlichen Auftritt trug die Monarchin eine Handtasche. Immer. Denn über dieses Accessoire kommunizierte sie still mit ihrem Personal. Gewöhnlich trug Elizabeth die Tasche am linken Arm, weil sie Rechtshänderin ist und mit rechts Hände schüttelt.

Noch drängender war ihr Ring-Dreh. Drehte die Königin an einem Fingerring, schrillen die Alarmglocken bei ihren Angestellten! Sofortige Rettung aus einer unangenehmen Situation!

Rund 200 Handtaschen-Modelle in verschiedensten Farben standen der königlichen Stylistin zur Verfügung, um das perfekte Outfit zusammenzustellen. Allein 40 Handtaschen stammten laut Unternehmen von der Marke Launer, das Stück um die 2.000 Euro.

Der königlichen Biografin Sally Bedell Smith zufolge enthielt jede Handtasche das Nötigste: einen Spiegel, einen Lippenstift, einen Stift, Minzbonbons und eine Lesebrille. Auch ein kleiner Metallhaken soll sich darin befunden haben. Mit ihm konnte die Tasche während eines Banketts an der Tischplatte baumeln, ohne dass sie - Alarmzeichen! - auf dem Boden abgestellt werden musste.

Ebenfalls in der Handtasche der Königin sollen sich Familienfotos sowie kleine Glücksbringer befunden haben, die sie von ihren Kindern und Enkeln geschenkt bekommen hatte. Dann wäre die Tasche aber ganz schön voll gewesen.

Zur britischen Parlamentssitzung 2017, nur zwei Tage, nachdem sich Großbritannien und die EU auf Verhandlungen über den Brexit geeinigt hatten, erschien die Königin nicht wie sonst in Hermelinmantel und mit Krone, sondern in einem blau-gelben Ensemble. Ihren Hut zierten Blumen, die an die Sterne auf der Europaflagge erinnerten.