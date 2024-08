Am 21. April 2026 wäre Queen Elizabeth 100 Jahre alt geworden. Die Pläne zu ihrem Gedenken sind bereits in vollem Gange. Und erste Details kommen nun ans Licht.



Die Wohltätigkeitsorganisation "Royal Parks" gab bekannt, dass die Baugenehmigung für einen neuen Garten im Regent's Park in London erteilt wurde, um das Leben der verstorbenen Königin zu feiern.

Lieblingsblume der Queen und Wasserturm mit Panoramablick

Queen Elizabeth liebte die Natur, daher liegt es nahe, dass man sie mit einem Garten ehren möchte. In der Erklärung der "Royal Parks" heißt es:



"Die Arbeiten zur Umwandlung einer stillgelegten Gärtnerei im Herzen des Regent's Park in einen wunderschönen, zwei Hektar großen Garten, der im Jahr 2026 eröffnet werden soll, um den hundertsten Geburtstag der verstorbenen Königin zu feiern, sind bereits im Gange."



Weiter heißt es: "Zu den Hauptmerkmalen des Gartens gehören ein runder Teich, der den Lebensraum für Wildtiere verbessert, eine zentrale Promenade mit einer begehbaren Plattform über dem Teich und ein lebendiger Blumengarten, der Arten zeigt, die für die verstorbene Königin von Bedeutung waren."



Auf der Internetseite der "Royal Parks" kann man einen Blick auf die ersten Entwürfe des Gartens werfen.



Das Highlight soll ein alter Wasserturm werden, der in eine begehbare Aussichtsplattform mit Panoramablick auf die Gärten umgewandelt wird. Der Turm soll zudem Vögeln, Fledermäusen und anderen Tieren einen Lebensraum bieten.

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Wire | Jane Barlow

Laut "The Telegraph" wird auch die Lieblingsblume der ehemaligen Königin in dem Garten zu sehen sein. Die verstorbene Monarchin mochte Maiglöckchen. Diese gehörten neben Orchideen aus England und Wales, Stephanotis aus Schottland sowie Nelken aus Nordirland und von der Isle of Man zu ihrem Krönungsstrauß im Jahr 1953.

Anwohner konnten mitbestimmen

Die Pläne für einen Gedenkgarten wurden bereits im vergangenen Jahr bekannt gegeben. Im Januar wurden öffentliche Veranstaltungen abgehalten, um das Feedback der Anwohner einzuholen.



Der Regent's Park liegt etwa 3,2 km nördlich des Buckingham Palasts und ist einer von acht Parks, die von der "Royal Parks Charity" betreut werden.

König Charles übernahm Schirmherrschaft

König Charles ist Schirmherr der "Royal Parks", die im Juli 2017 gegründet wurden, um 5.000 Hektar königliches Parkland in London zu verwalten. Er übernahm sie nach dem Tod seiner Mutter vor knapp zwei Jahren.



Der neue Garten ist also ein passender Tribut an Queen Elizabeth II., die 70 Jahre lang Schirmherrin der Royal Horticultural Society war und deren Flaggschiff die Chelsea Flower Show war. Während ihrer Rekordregentschaft besuchte sie die Veranstaltung mehr als 50 Mal.