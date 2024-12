Prinzessin Kate strahlt, die Kinder sind begeistert und auch Prinz William hat sichtlich Freude am Bad in der Menge. Ihr Auftritt war mit Spannung erwartet worden, denn der Gang zum traditionellen Weihnachtsgottesdienst in Sandringham ist für viele Briten der Höhepunkt der Weihnachtsfeierlichkeiten. Auffällig dabei: der Partnerlook und zwar von Prinzessin Kate und Königin Camilla.

Die Princess of Wales wählt für den festlichen Anlass einen dunkelgrünen, doppelreihigen Wollmantel mit leicht taillierter Form. Farblich dazu abgestimmt kombiniert sie einen karierten Schal in Grün-Blau.



Doch nicht nur Kate kommt in Grün. Auch Königin Camilla erscheint im dunkelgrünen Mantel.



Dabei an einen nicht abgestimmten Zufall zu glauben fällt schwer, angesichts der Vorgaben für solch wichtige Termine.