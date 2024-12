Ein rund 20 Sekunden langer Trailer gibt einen Vorgeschmack auf "Together Christmas". Das Video zeigt erste Ausschnitte vom 6. Dezember. Kate bewundert mit Charlotte und Louis den prächtigen Weihnachtsbaum, die nächste Szene zeigt Familie Wales nach ihrer Ankunft in der Kirche. Aus dem Off ist Kates Stimme zu hören: "Begleiten Sie mich an Heiligabend zu einem besonderen Weihnachtsgottesdienst, um all diejenigen zu feiern, die in diesem Jahr in ihren Gemeinden Liebe, Mitgefühl und Freundlichkeit gezeigt haben."