Happy Birthday Charlotte! Williams Zweitgeborene grinst auf ihrem Geburtstagsfoto keck in die Kamera - hinter der mal wieder Mama Kate stand. Während ihr kleiner Bruder Louis vor knapp einer Woche auf seinem Porträt noch royal gestriegelt daherkam, wirkt Charlotte erfrischend modern, selbstbewusst und lässig. Social Media ist begeistert.



In Jeansrock, Sweatshirt und offenen Haaren posiert Charlotte im heimischen Garten. Das Urteil der Social-Media-Community: Toller Look! "Ich liebe es, wie simple und altersgerecht sie gekleidet ist", schreibt eine Followerin.



Auf Instagram und TikTok gehen Influencer bereits auf modische Spurensuche und recherchieren, wo man das durchaus erschwingliche Geburtstagsoutfit nachshoppen kann (Rock und Strickjacke kosten rund 90 Euro). Kommt nach dem Kate- jetzt also auch der Charlotte-Effekt? Alles was die royalen Ladys tragen, wird Trend. Allerdings: Während Kate für ihre Looks gern auf britische Designer und Marken zurückgreift, trägt Charlotte an ihrem Geburtstag ein französisches Label.