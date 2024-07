Großbritannien hat eine neue Fashion-Ikone - mit der kaum jemand gerechnet hätte. Jeden Sommer bibbert die britische Upperclass der "Tatler"-Best-Dressed-Liste entgegen. Die Society-Bibel entscheidet, wer in den Mode-Olymp aufsteigt - und wer abstürzt. Wer im "Tatler" landet, hat es im Königreich geschafft - zumindest stiltechnisch. Dieses Jahr triumphiert ein modischer Spätzünder. Trommelwirbel ... Prinzessin Beatrice! Was sie Kate, Meghan und Co. aktuell voraus hat.

Was es braucht, um die bestgekleidete Frau Großbritanniens zu werden? Der "Tatler" erklärt: modischen Einfallsreichtum, gekonntes Abwägen von Trends und vor allem - Weiterentwicklung.



Gerade letzteres sei "die hohe Kunst" der Mode, in der Beatrice die unangefochtene Nummer eins ist. Denn Fergies Älteste schwebte nicht schon immer stilsicher über das Mode-Parkett. An ihrem Look hat sie Jahr für Jahr gefeilt.