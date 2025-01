Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi

Das erste Bild zeigt das frisch vermählte Paar bei einem innigen Kuss. Swiped man weiter, sieht man die All Saints Chapel in Windsor, in der sich die beiden das Ja-Wort gegeben haben.

Der Weg zum Traualtar war für Beatrice und Edo kein leichter. Denn wie viele andere Paare, die während der Pandemie heiraten wollten, mussten auch sie ihren Hochzeitstermin immer wieder verschieben.



Ursprünglich war laut "Daily Mail" der 29. Mai angepeilt worden. Und auch die gewünschte Location war eine andere: Geheiratet werden sollte in der Chapel Royal im St James's Palace - in einer wesentlich prunkvolleren Zeremonie.



Stattdessen schworen sich die Prinzessin und der Immobilienunternehmer am 17. Juli 2020 in der Royal Chapel, ganz in der Nähe von Beatrices Elternhaus, die ewige Liebe. Nur etwa 20 Gäste waren anwesend, darunter Queen Elizabeth II., der Beatrice mit ihrem Hochzeits-Look eine besondere Ehre erwies.