Kuwait statt Sandringham, Flieger statt Couch: Wie der Kensington Palast bekanntgegeben hat, unterbricht der Thronfolger seine Weihnachtspause und reist im Namen seines Vaters in den Mittleren Osten. Grund ist der Tod des 16. Emirs von Kuwait, Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, der am 16. Dezember im Alter von 86 Jahren verstorben ist. Die britischen Royals pflegen seit Jahrzehnten sehr gute Beziehungen zu Kuwait. Immerhin: Auf seiner Reise ist William nicht allein. Er wird vom ehemaligen Premierminister David Cameron begleitet.

Während William für die Krone unterwegs ist, strömen seine Verwandten bereits nach Sandringham. Die Royal Family zieht sich traditionell über die Feiertage auf den Landsitz in Norfolk zurück. Nur in absoluten Ausnahmesituationen werden in dieser Zeit offizielle Termine wahrgenommen.



Wahrscheinlich wird William nach seiner Rückkehr aus Kuwait direkt nach Sandringham weiterfahren. Dort wird er schon sehnsüchtig erwartet. Dann heißt es: Kurze Verschnaufpause, bis sich William mit seinen Verwandten am 25. Dezember beim Weihnachtsgottesdienst in der St. Mary Magdalene Church zeigen wird. Dann wird es vielleicht doch noch ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest.