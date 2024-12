Sie werden immer nahbarer. Die Royal Family bricht mit Traditionen und wird richtig persönlich. So auch König Charles bei der traditionellen Weihnachtsansprache.



Der an Krebs erkrankte Monarch dankte für den Einsatz selbstloser Ärzte und Krankenpfleger für seine Gesundheit und die seiner Familie.



Sie hätten ihm und anderen Mitgliedern der Familie in diesem Jahr durch die Ungewissheiten und Ängste der Krankheit beigestanden und Kraft, Fürsorge und Trost gegeben. Es wurden dazu Bilder gezeigt, die den König beim Treffen mit anderen Krebspatienten zeigen.



Zuletzt hatten sich Prinz William und Prinzessin Kate sehr viel verletzlicher und privater gezeigt als in den Vorjahren.