Jedes Jahr vor Weihnachten lädt Prinzessin Kate zu einem Gottesdienst in die Westminster Abbey ein. Die Veranstaltung trägt den Namen "Together at Christmas", was auf Deutsch "Gemeinsam zu Weihnachten" bedeutet.



Aus diesem Anlass hat die Prinzessin auf Instagram eine Weihnachtskarte mit einer Zeichnung und einem rührenden Spruch veröffentlicht: