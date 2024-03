Die Fotoagenturen hatten die Verbreitung des Fotos gestoppt, denn bei näherer Betrachtung schien es, dass der Schnappschuss nicht ganz echt sei, was aber nicht einwandfrei geprüft werden konnte. Der "Telegraph" war der Sache auf den Grund gegangen:



Bei Prinzessin Charlottes linker Hand sollen unter anderem Unstimmigkeiten festgestellt worden sein. Außerdem enden ihre Haare auf einer Seite wohl abrupt über ihrer Schulter und auch am Reißverschluss von Kates Jacke sei eine Bearbeitung zu erkennen.



Es gebe aber keinen Hinweis darauf, dass das Bild Prinzessin Kate oder ihre Kinder "falsch widergibt oder dass sie nicht so gesund ist, wie sie zu sein scheint", hieß es in dem Bericht vom "Telegraph" weiter.