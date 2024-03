Es ist die erste offizielle Aufnahme seit Weihnachten. Der Anlass für das Bild ist der britische Muttertag am 10. März. Einer Erklärung des Palastes zufolge soll das Foto vor wenigen Tagen in Windsor aufgenommen worden sein. Das Foto habe Prinz William gemacht.

Was die Fans noch mehr freuen dürfte, ist der kurze Gruß von Prinzessin Kate: Sie wünscht allen einen schönen Muttertag und bedankt sich für die freundlichen Wünsche und die Unterstützung in den vergangenen zwei Monaten. Die Zeilen enden mit einem "C" - was vermutlich für "Catherine" steht.



Der Post hat kurz nach der Veröffentlichung schon mehrere hunderttausend Likes und mehrere tausend Kommentare. Die User wünschen der dreifachen Mutter ebenfalls einen schönen Muttertag und weiterhin gute Genesung.



Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William will sich laut Palast noch bis Ostern schonen und bis dahin keine öffentlichen Termine für das Königshaus wahrnehmen.