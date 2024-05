Schon in der vorangegangenen Befragung im Februar war Prinzessin Kate mega-beliebt im Vereinigten Königreich. Mit 74 Punkten lag sie damals allerdings noch drei Punkte hinter ihrem Ehemann Prinz William. Dann kamen die Gerüchte und am 22. März schließlich die Nachricht, dass Kate an Krebs erkrankt ist. Zuvor gab es viele - nicht immer wohlwollende - Mutmaßungen über den Grund für Kates lange Abwesenheit in der Öffentlichkeit.



Doch das Video, in dem die Prinzessin über ihre Diagnose berichtet, die schwere Zeit für ihre Familie und das Bedürfnis, ihren drei Kindern in dieser Phase möglichst viel Schutz zu bieten, scheint die Herzen der Briten berührt zu haben.



Kates Ansehen in der Öffentlichkeit ist in dieser persönlichen und gesundheitlichen Krise noch einmal gestiegen: 76 Prozent der Befragten im Vereinigten Königreich hätten eine positive Einstellung zur künftigen Königin, so das Meinungsforschungsinstitut.