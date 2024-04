Kate spricht im Video über ihre eigene Erkrankung - und schließt dabei doch alle Betroffenen in ihre Gedanken ein: "An alle, die mit dieser Krankheit konfrontiert sind, in welcher Form auch immer, verlieren Sie bitte nicht den Glauben oder die Hoffnung. Sie sind nicht allein", sagt sie. Worte, die gut tun.



Allein in Deutschland erkranken jährlich rund 500.000 Menschen neu an Krebs, weltweit sind es sogar rund 20 Millionen. Sie alle müssen damit fertig werden, mit ihren Kindern, Freunden und Familien darüber sprechen, Behandlungen durchstehen und versuchen, damit zurechtzukommen. Anteilnahme hilft.

Bildrechte: IMAGO / ABACAPRESS

Seit Kate ihre Erkrankung publik gemacht hat, bekommt sie Rückhalt und Genesungswünsche aus aller Welt - und das tut auch ihr gut, wie Schwiegermutter Camilla jetzt verriet. Die Königin zeigte sich bei einem offiziellen Termin gerührt von den anwesenden Kate-Fans, die selbstgebastelte Plakate in die Höhe hielten. Auf einem stand die Aufforderung: "Send our love to Kate" ("Schicken Sie Kate alles Liebe"). "Ich weiß, dass Catherine von all den guten Wünschen und der Unterstützung begeistert ist", so Camilla.

Bildrechte: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Chris Jackson

"Krebs? Betrifft mich doch nicht!", denkt vielleicht so mancher. Andere wiederum sind erkrankt und scheuen sich, darüber zu sprechen. Doch mehr Offenheit in der Gesellschaft wäre wichtig. Denn klar ist: Etwa jeder fünfte Mensch erkrankt im Laufe seines Lebens an Krebs. Dazu gehören auch Royals.



Dass genau diese Infos viel bewegen, davon ist ein anderer Royal überzeugt: Sarah Ferguson.

Als jemand, der seine eigenen Kämpfe mit Krebs ausgetragen hat in den vergangenen Monaten, bin ich voller Bewunderung für die Art und Weise, in der sie über ihre Diagnose gesprochen hat und weiß, dass es eine Menge an Gutem bewirken wird, das öffentliche Bewusstsein zu stärken. Sarah Ferguson, Herzogin von York @sarahferguson15

Bei Ferguson war im Januar ein aggressiver Hautkrebs diagnostiziert worden, im vergangenen Jahr war sie wegen Brustkrebs operiert worden. Auch sie ging mit ihrer Diagnose sehr offen um.

Bildrechte: picture alliance / Scott Garfitt/Invision/AP | Scott Garfitt

Sie ist immer freundlich, professionell, gut gelaunt, sieht gut aus und gibt ein wundervolles Team mit ihrem Mann Prinz William ab - noch dazu ist Kate unheimlich sympathisch. Und dennoch geht es ihr wie uns allen: Hinter den Kulissen hat auch sie Probleme, Herausforderungen und Sorgen, die man in der Öffentlichkeit nicht sieht.



Das erinnert uns daran, über andere nicht vorschnell zu urteilen und vielleicht auch mit unserem eigenen Leben nachsichtiger zu sein. Denn ein perfektes Leben, das gibt es sowieso nicht.

Bildrechte: IMAGO/i Images

Die Kommunikation über eigene Erkrankungen sind für Menschen in der Öffentlichkeit nie einfach.



Bei Politikerinnen und Politikern oder Mitgliedern von Königshäusern ist dies oftmals noch schwieriger, denn sie können sich kaum aus der Öffentlichkeit zurückziehen, haben politische oder repräsentative Pflichten. Lange wurden medizinische Informationen des britischen Königshauses als reine Privatsache betrachtet. Moderne Kommunikationsstrategien funktionieren allerdings anders - Transparenz und Offenheit werden inzwischen oftmals erwartet.



Dass Kates Schwiegervater, König Charles, seine Krebserkrankung bekannt gab, galt schon als ungewöhnlicher Schritt, der einen moderneren Weg andeutete. Charles allerdings ist Staatsoberhaupt - seine Abwesenheit hätte man noch schlechter erklären können als die seiner Schwiegertochter.



Dennoch wird deutlich, dass auch Royals, Politiker und Promis zunehmend ihre menschliche Seite zeigen - und dafür auch Respekt und Verständnis aus der Öffentlichkeit erhalten.