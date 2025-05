James selbst struggelte mit dem Stempel, mental nicht gesund zu sein. Kate und William hingegen gingen an die Öffentlichkeit und riefen gemeinsam mit Harry die Initiative "Heads Together" ins Leben. Diese setzt sich für einen offenen Umgang mit psychischen Erkrankungen ein und will die Stigmatisierung beenden. "Durch unsere Arbeit mit jungen Menschen, Notfalleinrichtungen, Obdachlosenhilfsorganisationen und Veteranen haben wir immer wieder gesehen, dass ungelöste psychische Gesundheitsprobleme die Ursache für einige unserer größten sozialen Herausforderungen sind", wird Prinz William auf der Website zitiert.



Die Idee zu "Heads Together" kam ursprünglich aber von Kate, wie William in einer Rede zum Welttag der psychischen Gesundheit verriet. Ob Bruder James ihre Inspiration war? So deutlich hat das Kate nie gesagt. So oder so ist James gerührt, dankbar und stolz, wie sich seine Schwester engagiert: "Ich muss meiner Schwester und meinem Schwager dafür danken, was sie damals mit 'Heads Together' gemacht haben." Durch Kate hat nun auch er den Mut, über seine Vergangenheit zu sprechen. Bruder und Schwester verfolgen ein Ziel: Mut machen und Hoffnung schenken.