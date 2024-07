Wie gewohnt öffnet der Buckingham-Palast im Sommer wieder seine Tore für Besucher. Doch 2024 gibt es mehr zu bestaunen, als die Jahre zuvor: Nach fünfjähriger Renovierungsarbeit kann nun auch endlich der Ostflügel - also die Frontseite des Palasts - besichtigt werden. Das Highlight: Zum ersten Mal wird es Besuchern auch gestattet sein, das berühmte Balkonzimmer zu betreten. Hier wurde schon mehrfach Geschichte geschrieben: Seit 1851 winken die britischen Royals regelmäßig vom hoheitlichen Balkon. Den letzten großen Auftritt der Königsfamilie gab es zu Trooping the Colour im Juni. In die Geschichtsbücher und Popkultur gingen aber vor allem die zahlreichen märchenhaften Hochzeitsküsse ein - ob von Charles und Diana, Andrew und Fergie oder William und Kate .

Ab Juli können Royal-Fans in Balmoral neue Räumlichkeiten bestaunen, die bisher nur für waschechte Windsors zugänglich waren.



Doch in den schottischen Highlands müssen Besucher nochmal tiefer in die Tasche greifen, als in London: Eine Führung schlägt mit 100 Pfund pro Person zu Buche. Und es geht noch exklusiver - und teurer: Für einen Rundgang inklusive "Afternoon Tea" samt belegten Sandwiches werden 150 Pfund fällig.



Aber man gönnt sich ja sonst nichts...