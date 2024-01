Er war der Mann der ersten Stunde: Andreas Spellig moderierte am 3. Januar 1994 die allererste BRISANT-Sendung. Eigentlich wollte Andreas Spellig Sportlehrer werden. Doch Schulklassen waren ihm als Publikum zu klein. Schnell fand er seinen Weg ins TV, wurde in den frühen 1990ern stellvertretender Sportchef beim MDR, ehe er ab 1994 im Wechsel mit Sabine Noethen und Axel Bulthaupt für BRISANT vor der Kamera stand. 1995 verließ er BRISANT und wandte sich wieder seiner großen Leidenschaft zu: dem Sport. Als ehemaliger Kunstturner war er als Experte bei Olympischen Spielen unterwegs und arbeitet bis heute als Moderator, Reporter und Kommentator für diverse TV-Formate.

Anja Charlet bildete mit Andreas Spellig das erste Moderations-Duo von BRISANT. Anja Charlet begann ihre Karriere in den 1980er-Jahren mit einem Volontariat beim Fernsehen der DDR in Berlin-Adlershof. Dem TV blieb sie treu und arbeitet auch heute noch für diverse Nachrichtenformate - vor und hinter der Kamera.

Von der jüngsten Programmsprecherin der DDR zu BRISANT: Ines Krüger begann ihre TV-Karriere mit gerade mal 21 Jahren. Treue Zuschauer von damals kennen sie noch vom Jugendmagazin "Elf 99". Eigentlich wollte die gebürtige Stralsunderin Tänzerin werden, besuchte die Palucca-Schule in Dresden. Doch der Traum platzte nach einer Herzmuskelentzündung infolge einer Rötelinfektion. Von 1997 bis 2004 präsentierte sie 658-mal Brisant und bildete mit Axel Bulthaupt und Griseldis Werner in den frühen 2000ern das BRISANT-Moderations-Trio. Doch 2012 beendete sie ihre Fernsehkarriere, um sich dem Tierschutz zu widmen. Ein weiteres Herzensthema: ihr Kampf gegen den Krebs. 2018 erhielt Ines Krüger selbst die Diagnose Brustkrebs.

Moderatorin, Schauspielerin, Kabarettistin: Entertainment - das war und ist Griseldis Wenners Welt. Bereits während ihres Studiums arbeitete sie ab 1993 als Nachrichtensprecherin und Moderatorin beim Radio und im TV. 1995 wurde sie eines der BRISANT-Gesichter, am 20. Juni 2008 führte sie ein letztes Mal durch die Sendung. Dem MDR und ihrem Kollegen Axel Bulthaupt blieb sie aber vorerst treu: Von 2008 bis 2016 moderierten sie gemeinsam die Talkshow "Unter uns - Geschichten aus dem Leben." Auch heute arbeitet Griseldis Wenner noch als Moderatorin, ist aber auch Kabarettistin, Vorleserin und gibt ihre Erfahrung als Kamera-Präsenz-Trainerin an andere weiter.

Was für eine Vita: Nach dem Abitur arbeitete Alexander Mazza, der übrigens italienisch-österreichische Wurzeln hat, zunächst als Model, bis er 1995 bei einem Moderatorencasting vom Fernsehsender ProSieben entdeckt wurde. "Herzblatt", "Leute Heute", "Mona Lisa" - an Alexander Mazza kam man Anfang der 2000er nicht vorbei. Ab März 2004 moderierte er als Nachfolger von Axel Bulthaupt BRISANT im Ersten. Auch heute noch moderiert Alexander Mazza verschiedene Formate - im Öffentlich-Rechtlichen wie auch im Privatfernsehen. Außerdem stellt der Vater von zwei Töchtern immer wieder sein Schauspieltalent unter Beweis ("Sturm der Liebe oder "Familie Dr. Kleist").

Bereits mit vier Jahren übte Kamilla Senjo - damals noch in der Ukraine - mit der Bürste in der Hand Moderationen. Der Weg zum Traumjob? Lang, aber erfolgreich. Mit fünf Jahren kam sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Nach dem Abitur folgte ein Germanistik- und Journalismus-Studium an der Universität Leipzig. Bereits als Studentin arbeitete Kamilla Senjo für das Uni-Radio. Danach folgte ein Volontariat bei einem privaten Rundfunksender, anschließend wurde sie Nachrichtensprecherin beim MDR. Mittlerweile führt Kamilla Senjo seit mehr als zehn Jahren beim ARD-Magazin BRISANT durch die Sendung

Eigentlich wollte die Lübeckerin als Lehrerin die Fächer Deutsch und Religion unterrichten - doch dann kam alles anders: Mareile Höppner begann ihre Karriere bei Radio Nora in Kiel "mit Kaffee holen". "Aber so fängt es ja häufig an", so die Mutter eines Sohnes schmunzelnd.



Bald darauf wurde Mareile Höppner Reporterin in der Redaktion von RTL Nord in Kiel. Mit "Guten Abend RTL" gelang ihr dann der Sprung zum ersten eigenen Magazin. 2006 wechselte sie zu Sat.1, seit 2008 verstärkte sie das BRISANT-Team und moderierte bis 2022 im Wechsel mit Kamilla Senjo die Sendung. Nach rund 2.000 Sendungen und 14 Jahren war für Mareile Höppner Schluss bei BRISANT.