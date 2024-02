Es sollte eine fröhliche Klassenfahrt werden, es endete mit einer toten Schülerin: Die 13-jährige zuckerkranke Emily starb im Juni 2019 in einem Krankenhaus in London.



Aus Sicht ihres Vaters hätte ihr Tod verhindert werden können, wenn die beiden Lehrerinnen auf der Klassenfahrt besser hingeschaut hätten.



Am Landgericht Mönchengladbach ist nun ein Urteil gegen die Pädagogen gefallen. Die Lehrerinnen müssen Geldstrafen in Höhe von 23.400 und 7.200 Euro zahlen.