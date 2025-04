Nur noch heute können Gläubige von Papst Franziskus Abschied nehmen. Dann, um 20 Uhr, ist die feierliche Schließung des Sarges angesetzt: Ein weißer Seidenschleier wird auf das Gesicht des Papstes gelegt und der Sarg geschlossen.



Am Samstag wird der Sarg dann während der öffentlichen Totenmesse auf dem Petersplatz stehen. Am Mittag wird der verstorbene Papst eine letzte Fahrt durch seine Stadt machen, bevor er zu seiner letzten Ruhestätte gebracht wird und in der Basilika Santa Maria Maggiore beigesetzt wird - fünf Tage nach seinem Ableben. Nach den Regeln des Vatikans muss die Beisetzung eines Pontifex innerhalb von vier bis sechs Tagen erfolgen.

Hier können Sie die Trauerfeier für Papst Franziskus live im TV mitverfolgen

Auch wer am Samstag nicht in der Ewigen Stadt weilt, kann das historische Ereignis mitverfolgen.



Die Trauerfeier beginnt um 10 Uhr auf dem Petersplatz. Geleitet wird das Requiem vom Dekan des Kardinalskollegiums, Giovanni Battista Re. Die ARD überträgt die Zeremonie ab 9:50 Uhr live. Um 23:55 Uhr gibt es eine 15-minütige Zusammenfassung der Beerdigungszeremonie. Die Zusammenfassung ist bereits ab Samstagabend in der ARD Mediathek abrufbar.



Auch das ZDF plant ein "Spezial" ab 19:25 Uhr , das über die Beisetzung berichtet und zentrale Momente zeigt.



RTL und ntv werden das Ereignis ab 9:30 Uhr mit einer gemeinsamen Sondersendung "Abschied von Papst Franziskus" live begleiten.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

In den vergangenen Tagen wurde Franziskus' Grab in der Basilika Santa Maria Maggiore nach seinen Wünschen hergerichtet. Denn anders als seine Vorgänger wird der Pontifex nicht in der Krypta unter dem Petersdom beigesetzt, sondern in der Basilika Santa Maria Maggiore - seiner Lieblingskirche. Das Grab befindet sich in der Nähe eines Marienbildes, das Franziskus sehr am Herzen lag - seinem Testament habe er laut "Vatican News" sogar einen Lageplan angehängt, damit es keine Missverständnisse gibt.

Als "Hirte und Jünger Christi" wollte Franziskus verabschiedet werden und nicht als "mächtiger Mann dieser Welt". Deswegen wünschte er sich ein schlichtes Erdgrab, keinen Marmorsarkophag. Als Inschrift wollte er nur seinen Namen: Franciscus. Nicht Papst, nicht Pontifex Maximus, nicht Bischof von Rom - nur Franciscus. Die Grabbeigaben: das sogenannte "Rogitum", eine Urkunde in lateinischer Sprache mit Daten aus dem Leben und der Amtszeit von Franziskus, sowie Münzen und Medaillen, die während Franziskus' Amtszeit geprägt wurden.

Anstehen vor dem Petersdom

Von Mittwoch 11 Uhr bis Freitag 19 Uhr konnten Gläubige am offenen Sarg vor dem Hauptaltar der Basilika Abschied nehmen. Bisher haben nach Angaben des Vatikans mehr als 128.000 Besucher den Petersdom betreten, um dem Pontifex die letzte Ehre zu erweisen (Stand: 25.04., 10 Uhr). Darunter Pilger aus der ganzen Welt, Prominente und Staatschefs. Vor dem Petersdom bildete sich eine etwa einen Kilometer lange Warteschlange, die Wartezeit betrug bis zu fünf Stunden.

