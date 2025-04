Es ist ein eindrucksvolles Bild: Zwei Tage nach seinem Tod ist Papst Franziskus im Petersdom aufgebahrt worden. Seit Mittwoch 11 Uhr können die Gläubigen am offenen Sarg vor dem Hauptaltar der Basilika Abschied nehmen. Zehntausende Menschen werden erwartet - darunter auch Staats- und Regierungschefs, Royals und Promis.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Christoph Reichwein

Um möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, dem Papst die letzte Ehre zu erweisen, gelten im Petersdom derzeit andere Öffnungszeiten. Der Eintritt ist frei.



Öffnungszeiten:

Mittwoch 11:00-00:00 Uhr

Donnerstag 07:00-00:00 Uhr

Freitag 07:00-19:00 Uhr

Die Kuppel des Petersdoms bleibt in dieser Woche geschlossen. Sie öffnet erst wieder am Sonntag.

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP Pool | Andrew Medichini

Strenge Kontrollen

Aufgrund des erwarteten Besucheransturms werden die Sicherheitskontrollen verstärkt. Es muss mit langen Wartezeiten gerechnet werden. Bei den Vorgängern von Papst Franziskus standen die Menschen zum Teil stundenlang an, um ihren Pontifex noch einmal zu sehen - besonders beim beliebten Papst Johannes Paul II.

Alle Wege führen nach Rom

Nach dessen Tod kam es zu einer riesigen Pilgerbewegung. Der sogenannte "Jahrhundertpapst" (28 Jahre im Amt) wurde am 4. April 2005, zwei Tage nach seinem Tod, im Petersdom aufgebahrt. Bereits am ersten Tag erwiesen eine halbe Million Menschen dem verstorbenen Papst die letzte Ehre. Zur Totenmesse am 8. April auf dem Petersplatz kamen 3,5 Millionen Pilger nach Rom. Die Totenmesse wurde auch im Fernsehen übertragen. Weltweit verfolgten vermutlich mehr als zwei Milliarden Menschen die Zeremonie.



Auch diesmal werden Pilger aus aller Welt erwartet - vor allem aber aus Franziskus' südamerikanischer Heimat. Hinzu kommt, dass in der Osterwoche ohnehin besonders viele Touristen in Rom sind. Jetzt noch ein Hotel zu bekommen, wird schwierig bis aussichtslos - oder sehr teuer. Die Hotelpreise in der Nähe des Vatikans schnellen in die Höhe.

Bildrechte: picture-alliance/ dpa/dpaweb | epa ansa Giglia

Beisetzung am Samstag

Papst Franziskus wird am Samstag, 26. April, beigesetzt - fünf Tage nach seinem Tod: Nach den Regeln des Vatikans muss die Beisetzung eines Pontifex innerhalb von vier bis sechs Tagen erfolgen.



Für Freitagabend um 20 Uhr ist die feierliche Schließung des Sarges angesetzt: Ein weißes Tuch wird auf das Gesicht des Papstes gelegt und der Sarg geschlossen. Eine der Grabbeigaben: das sogenannte "Rogitum", eine Urkunde in lateinischer Sprache mit Daten aus dem Leben und der Amtszeit von Franziskus. Am Samstag wird der Sarg dann während der öffentlichen Totenmesse auf dem Petersplatz stehen. Am Mittag wird der verstorbene Papst eine letzte Fahrt durch seine Stadt machen, bevor er zu seiner letzten Ruhestätte gebracht wird.

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Alessandra Tarantino

Derzeit wird Franziskus' Grab in der Basilika Santa Maria Maggiore nach seinen Wünschen hergerichtet. Denn anders als seine Vorgänger wird der Pontifex nicht in der Krypta unter dem Petersdom beigesetzt, sondern in der Basilika Santa Maria Maggiore - seiner Lieblingskirche. Das Grab befindet sich in der Nähe eines Marienbildes, das Franziskus sehr am Herzen lag - seinem Testament habe er laut "Vatican News" sogar einen Lageplan angehängt, damit es keine Missverständnisse gibt.



Franziskus wünschte sich ein schlichtes Erdgrab, keinen Marmorsarkophag. Als Inschrift wollte er nur seinen Namen: Franciscus. Nicht Papst, nicht Pontifex Maximus, nicht Bischof von Rom - nur Franciscus.

Bildrechte: picture alliance/dpa/IPA via ZUMA Press | Simone Risoluti