Nach dessen Tod kam es zu einer riesigen Pilgerbewegung. Der sogenannte "Jahrhundertpapst" (28 Jahre im Amt) wurde am 4. April 2005, zwei Tage nach seinem Tod, im Petersdom aufgebahrt. Bereits am ersten Tag erwiesen eine halbe Million Menschen dem verstorbenen Papst die letzte Ehre. Zur Totenmesse am 8. April auf dem Petersplatz kamen 3,5 Millionen Pilger nach Rom. Die Totenmesse wurde auch im Fernsehen übertragen. Weltweit verfolgten vermutlich mehr als zwei Milliarden Menschen die Zeremonie.



Auch diesmal werden Pilger aus aller Welt erwartet - vor allem aber aus Franziskus' südamerikanischer Heimat. Hinzu kommt, dass in der Osterwoche ohnehin besonders viele Touristen in Rom sind. Jetzt noch ein Hotel zu bekommen, wird schwierig bis aussichtslos - oder sehr teuer. Die Hotelpreise in der Nähe des Vatikans schnellen in die Höhe.