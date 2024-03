Vielleicht wäre alles ganz anders gekommen, wenn 1984 der damals kleine Sportartikelhersteller Nike nicht alles auf eine Karte gesetzt hätte. Ein junger Universitätsbasketballer mit dem Namen Michael Jordan wollte eigentlich bei Converse unterschreiben, einem Unternehmen das damals zu Adidas gehörte. Doch am Ende entschieden sich "Air" Jordan und seine Eltern für Nike. Die Sportler wurde zum Megastar, die Schuhe sind heute noch ein Klassiker. Mit Matt Damon und Ben Affleck in den Hauptrollen ist dem amerikanischen Sportartikelhersteller ein filmisches Denkmal gesetzt worden. "Air - Der große Wurf" sei ein toller Imagefilm für Nike, beurteilte die Süddeutsche Zeitung das Werk. Fakt ist aber, die Auswirkungen waren damals extrem. Schon 1989 war Nike der umsatzstärkste Sportartikelhersteller und ist es bis heute gelieben.

Lieber alles so lassen, wie es ist. Niemandem auf die Füße treten, nur um den Platz an der Sonne nicht zu gefährden. So tickt Nike NICHT. Ein Beispiel ist der Fall um Footballstar Colin Kaepernick.



2016 war der Eklat perfekt. Colin Kaepernick kniete beim Abspielen der amerikanischen Nationalhymne. Er protestierte damit gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze. Der Protest spaltete das Land. Colin Kaepernick bekam nach Ablauf seines Vertrages in San Francisco kein neues Angebot aus der NFL, wohl auch, weil viele Besitzer der Profiteams befürchteten, viele Fans würden zu Hause bleiben.



Nike schreckte das nicht. 2018 machte der Sportartikelhersteller Colin Kaepernick zum Teil einer Werbekampagne. Fans verbrannten daraufhin Schuhe des Sportartikelherstellers und posteten dies, viele andere solidarisierten sich mit dem Sportstar. Der Fall Colin Kaepernick wurde weltweit besprochen und Nike war mittendrin.