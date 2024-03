Ermittler in Anzügen sind den ganzen Tag vor der Von-Düring-Kaserne in der Nähe von Rotenburg zu sehen. Auf der Straße davor steht ein Auto und wird auf jedes Staubkorn untersucht.



Im Wagen ist ein Molotowcocktail gefunden worden, und im Kofferraum neben einem Bundeswehr-Rucksack liegt Munition. Was der mutmaßliche Täter damit vorhatte, müsse erst noch herausgefunden werden, sagt der Sprecher der Polizeiinspektion Rotenburg. Die aktuellen Ermittlungen sollen mit furchtbaren Taten in Zusammenhang stehen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sina Schuldt

Vier Tote - zwei Tatorte

Ein 32 Jahre alter Bundeswehrsoldat steht im Verdacht, vier Menschen im niedersächsischen Landkreis Rotenburg erschossen zu haben. Unter den am Freitag entdeckten Toten sei auch ein drei Jahre altes Kind.



Es gebe zwei Tatorte, einen in einem Einfamilienhaus in Westervesede in der Gemeinde Scheeßel und einen in Bothel.



In Bothel wurden ein dreijähriges Kind und seine 33 Jahre alte Mutter getötet, wie die Staatsanwaltschaft Verden mitteilte. Die Opfer in Scheeßel waren 55 und 30 Jahre alt.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Helen Hoffmann

Motiv bislang unklar - Familientragödie nicht auszuschließen