Es ist schon ein seltsames Ritual: Jeden 2. Februar versammeln sich Männer in Frack und Hut vor einem Baumstamm und klopfen an eine Art Tür am Stamm. Dann wird ein Murmeltier aus der Höhle geholt, es wird mit ihm "geredet" und anschließend verkündet, wie und ob der Winter weitergeht.



In vielen Orten in den USA und Kanada wird der Murmeltiertag begangen. Der wohl bekannteste Ort ist Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania, das Murmeltier dort heißt Phil. Die Veranstaltung dort wird sogar per Livestream übertragen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Gene J. Puskar

So funktioniert die Vorhersage

Wenn Murmeltier Phil (oder seine Kollegen in den anderen Orten) seinen Schatten sieht und es den Männern in Frack und Hut "flüstert", wird der Winter weitere sechs Wochen dauern.



Die Idee dahinter: Bei Sonnenschein erschreckt sich das Murmeltier vor seinem eigenen Schatten und läuft zurück in seinen dunklen Bau. Bleibt es (bei bedecktem Himmel) draußen, dauert es nicht mehr lange bis zum Frühling.



Einer Menschenmenge vor Ort wird diese "Vorhersage" verkündet, dann wird gefeiert. Und darum geht es wohl vor allem bei den Veranstaltungen, egal, ob in Punxsutawney oder woanders.

Bildrechte: picture alliance / AP Images | Gene J. Puskar

Sind Murmeltiere gute Meteorologen?

Aber was ist von der Vorhersage von Phil und seinen Kollegen zu halten? Verschiedenen Erhebungen zufolge liegt die Trefferwahrscheinlichkeit bei etwa 38 Prozent. Bedeutet: Mit der Mehrheit der "Vorhersagen" lagen die Murmeltiere falsch. Ein Riesenspaß ist die Nummer trotzdem jedes Jahr aufs Neue.

Tradition seit 1886

Die älteste Überlieferung des Murmeltier-Spaßes stammt aus dem schon erwähnten Punxsutawney. Dort wurde 1886 zum ersten Mal der Murmeltiertag in der Lokalzeitung erwähnt.



Bekannt wurde die Murmeltier-Sause dann durch den Film "Und täglich grüßt das Murmeltier" von 1993 mit Bill Murray und Andie MacDowell in den Hauptrollen. Für alle, die es am 2. Februar nicht nach Punxsutawney schaffen, ist dieser Film eine absolute Empfehlung.