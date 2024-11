Flughafen Mallorca

Ebenfalls neu: Check-in und Sicherheitsschleuse befinden sich jetzt auf einer Etage. Bisher mussten Reisende am Flughafen in Palma vom Check-in mit der Rolltreppe ins Obergeschoss fahren. Nun wurde der Sicherheitsbereich mit seinen Kontrollstellen ins Erdgeschoss verlegt.

Um die Abläufe weiter zu beschleunigen, sind noch mehr Neuerungen am Flughafen der Ferieninsel geplant: So wurde die Zahl der Check-in-Schalter erhöht. Außerdem soll es mehr Körperscanner geben: 22 statt bisher neun.



Doch damit nicht genug: Der bisherige Duty-Free-Bereich soll in eine größere Shopping-Zone mit neu gestalteter Terrasse und Außenbereich umgewandelt werden. Vom Sicherheitsbereich gelangen die Urlauber dann in eine große Halle mit Shops, Cafés und Restaurants.