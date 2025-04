Auch wenn Großbritannien nicht das Top-Reiseziel für die Deutschen ist, 2024 waren immerhin rund 1,3 Millionen deutsche Touristen in England, Irland oder Schottland im Urlaub. Bisher war die Einreise ins Vereinigte Königreich recht unproblematisch, doch seit dem 2. April 2025 müssen Reisende aus EU-Staaten eine elektronische Anmeldung (ETA) vorzeigen - unabhängig davon, ob man mit dem Auto, dem Zug, der Fähre oder dem Flieger kommt.



Wer ohne Antrag losfährt, wird bei der Passkontrolle abgewiesen, wer ohne Antrag in den Flieger steigen will, wird erst gar nicht mitgenommen.