Diese Zahl erschreckt: Von den rund 2,25 Millionen Tatverdächtigen im Jahr 2023 insgesamt haben etwa 925.000 keinen deutschen Pass. Bedeutet: Rund 41 Prozent der Verdächtigen sind keine Deutschen.



Auch in vielen Bundesländern zeigt sich dieses Problem, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen: Dort ist der Anteil ausländischer Verdächtiger an den Straftaten seit Jahren etwa doppelt so hoch wie der Anteil von ausländischen Menschen an der Bevölkerung.



Am stärksten sind ausländische Verdächtige in NRW beim Taschendiebstahl vertreten - mit 80,1 Prozent! Beim Ladendiebstahl seien es 47,6 Prozent und bei Wohnungseinbrüchen 47,3 Prozent.