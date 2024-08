Hintergrund sind die neuen Regionalklassen in der Kfz-Haftpflicht- sowie der Voll- und Teilkaskoversicherung, die der GDV jetzt veröffentlicht hat. Je höher die Unfallschäden in einem bestimmten Bezirk sind, desto schlechter fällt die Einstufung in die jeweiligen Klassen aus. Entscheidend ist dabei nicht, wo der Schaden entstanden ist, sondern in welchem Bezirk das Fahrzeug zugelassen ist.



Für die Versicherer sind die GDV-Regionalklassen eines von mehreren Tarifmerkmalen, die sie zur Berechnung der Beiträge heranziehen.