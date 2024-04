Auch wenn die Kampagne offenbar nicht ganz ernst gemeint ist, hat sie Tierschützer alarmiert. Sie verweisen darauf, dass erst im vergangenen Jahr ein Verbot der Jagd auf Füchse durchgesetzte wurde, den natürlichen Feinden der Kaninchen.



In anderen Landstrichen seien die Bestände an Kaninchen außerdem stark zurückgegangen. Statt die Kaninchen von Baillargues in Ragout zu verwandeln, könnte man sie einfangen und in diesen Regionen wieder aussetzen.