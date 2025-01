Wer gar keine Werbung in seinem Feed möchte, muss dafür tief in die Tasche greifen. Meta bietet ein Abomodell an. Die Abos sind seit 2024 günstiger geworden: 7,99 Euro im Monat pro Netzwerk-Konto beim Abschluss in einer der Apps oder 5,99 Euro im Monat pro Netzwerk-Konto beim Abschluss in einem Internet-Browser.



Jedes weitere Konto kostet zusätzlich 4 Euro im Browser beziehungsweise 5 Euro in der App.



Dafür sollen dann keine Werbeanzeigen mehr erscheinen.