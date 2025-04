Kinder und Jugendliche können es meist kaum erwarten, ihr erstes eigenes Smartphone zu bekommen. Die Verbreitung in dieser Altersgruppe ist enorm. Laut einer Studie besitzen bereits 96 Prozent aller Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren ein Smartphone.



Das Problem: Neben den Chancen, die die Nutzung bietet, lauern auch Gefahren. Viele Eltern sind deshalb besorgt, was auf den Displays passiert. Um die Handynutzung sicherer zu machen, gibt es Einstellungen am Smartphone, Apps und Einstellungen am WLAN-Router.



Eines vorweg: Keine Einstellung oder App kann alle Online-Gefahren verhindern. Was aber geht: Einfluss nehmen auf die Zeit am Bildschirm, die angezeigten Inhalte oder auch die In-App-Käufe.

Werkseinstellungen als Startpunkt

Es ist wichtig, bereits bei der Einrichtung eines Smartphones an die Nutzung durch Kinder und Jugendliche zu denken. So können sowohl bei iPhones als auch bei Android-Smartphones spezielle Kinder-Accounts registriert werden. Diese bieten in der Regel mehr Einstellungsmöglichkeiten, als das Handy über einen Eltern-Account laufen zu lassen.



Grundsätzlich sollte ein Gerät, das z.B. von Geschwistern oder anderen Personen übernommen wurde, vor der Einrichtung auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden und alle Updates des Betriebssystems enthalten.



In den Grundeinstellungen vieler Smartphones lässt sich die Nutzung aber auch nachträglich reglementieren. Bei Android-Geräten sollten die Einstellungen mit einer Pin oder einem Passwort gesichert werden, die das Kind nicht kennt. Im "Google Play Store" können zusätzliche Einstellungen in Sachen Jugendschutz vorgenommen werden, um nur altersgerechte Apps angezeigt zu bekommen oder In-App-Käufe zu deaktivieren. Auch diese Einstellungen können per Pin gesichert werden.

Bildrechte: picture alliance / Julian Stratenschulte/dpa | Julian Stratenschulte

Einstellungen bei Apple und Android

Um Jugendschutz-Einstellungen auf sämtlichen Geräten des Kindes zu nutzen, ist die App "Google Family Link" empfehlenswert. Mit der App lassen sich Downloads im Play-Store überprüfen und Berechtigungen für Kamera, Mikrofon etc. genehmigen. Es können auch Programme blockiert, Inhalte in der Google-Suche gesperrt sowie Zeitlimits und generelle Sperrzeiten festgelegt werden.



Bei Apple-Handys übernimmt diese Funktion die Menü-Einstellung "Bildschirmzeit". Damit lassen sich Jugendschutz-Einstellungen für das Gerät eines Kindes festlegen und die Bildschirmzeit begrenzen. Außerdem können Inhalte und Apps eingeschränkt und der Schutz vor jugendgefährdenden Inhalten aktiviert werden. Auch die "Familienfreigabe" ist ein nützliches Tool. Damit können Eltern die Käufe und Downloads ihrer Kinder im Apple-Kosmos überwachen und genehmigen.

WhatsApp, Instagram und Co. absichern

Auf welche Apps haben es Kinder und Jugendliche besonders abgesehen? Laut einer Studie ist WhatsApp für 79 Prozent der 12- bis 19-Jährigen die wichtigste App auf dem Smartphone. Es folgen Instagram mit 31 Prozent sowie Tiktok und Youtube mit jeweils 25 Prozent.



Empfehlenswert ist in diesem Zusammenhang die Website Medien kindersicher, auf der man genaue Anleitungen findet, wie man beliebte Geräte und Apps kindersicher machen kann. Man kann das jeweilige Gerät, also Smartphone, Tablet, Computer und Co., das Betriebssystem, wie iOS oder Android, und die App auswählen. Dann gibt es Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Auch für einzelne WLAN-Router wie die Fritzbox, den Telekom Speedport oder eine Vodafone Easybox gibt es Anleitungen, die Punkt für Punkt für mehr Jugendschutz im Netz sorgen.

Bildrechte: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Kristian Tuxen Ladegaard Berg

Allgemeine Tipps

Offene Gespräche mit Kindern über verantwortungsvolle Nutzung des Internets

Altersgerechte Einstellungen und Regeln gemeinsam festlegen

Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Einstellungen

Als Eltern mit gutem Beispiel vorangehen und die eigene Mediennutzung überprüfen