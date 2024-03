Nutzen Sie ein und dasselbe Passwort für unterschiedliche Konten? Damit sind Sie keine Ausnahme. Doch Cyberkriminellen bereiten Sie damit ein leichtes Spiel. Kommen die nämlich an nur eines Ihrer Passwörter - können sie höchst wahrscheinlich auch andere Online-Zugänge nutzen.



Um das zu verhindern, lassen Sie sich am besten von einem sogenannten Passwort-Manager bzw. Passwort-Generator helfen. Damit können Sie sichere und einzigartige Passwörter für jedes Ihrer Konten erstellen. Der Passwort-Manager verschlüsselt die einzelnen Passwörter und speichert sie in einem sicheren virtuellen Tresor. Für diesen müssen Sie sich ein Passwort merken - das Master-Passwort - und dürfen das natürlich nicht auf Ihrem Endgerät speichern.