Woran liegt es also, dass noch nicht genug Menschen vom Auto auf den ÖPNV umgestiegen sind? Liegt es am Preis? An der teils umständlichen Nutzung?



Der Sozialverband VdK kritisierte zudem, dass "längst nicht alle" Menschen das Angebot nutzen könnten. "Das trifft etwa auf Personen zu, die kein Smartphone besitzen. Denn einzelne Verkehrsverbünde bieten das Ticket nur in digitaler Form an", erklärte VdK-Präsidentin Verena Bentele.



Ein Problem sei auch, dass das Ticket nur als Abo erhältlich ist. "Im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher muss es möglich sein, für 49 Euro ein einzelnes Monatsticket kaufen zu können", forderte Bentele.