Wird ein Fahrzeug in einer Waschanlage beschädigt, haftet grundsätzlich der Betreiber. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschieden. Doch es gibt Ausnahmen:

Die häufigsten Schäden entstehen in der Waschstraße laut ADAC durch Auffahrunfälle oder verschmutzte Bürsten, die den Lack zerkratzen. Eine maschinelle oder manuelle Vorwäsche entfernt groben Schmutz und beugt so Lackschäden vor.



Auch die Dachantenne kann beschädigt werden, wenn sie nicht abgenommen oder eingeschoben wird. Die Scheibenwischer sollten in Ruhestellung, die Spiegel eingeklappt und der Tankdeckel sowie alle Fenster geschlossen sein.



In jedem Fall ist zu prüfen, ob das jeweilige Modell für die jeweilige Waschanlage bzw. Waschstraße geeignet ist.