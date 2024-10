Wenn Schnee und Eis regieren, sind Eigenheim-Besitzer und Vermieter in der Pflicht. Letztere zumindest insofern sie das Schippen, Räumen und Streuen nicht auf die Mieter abgewälzt haben. Ein Blick in den Mietvertrag ist durchaus empfehlenswert.



Für den Weg vor dem Haus bedeutet das: Der Schnee muss weg und Glätte zumindest vermindert werden. Vor allem Sand und Streusplitt sind dafür geeignet, die Rutschgefahr zu minimieren. Im Gegensatz zu Salz wird die Umwelt dadurch nicht unnötig belastet. Damit sollte sich also rechtzeitig bevorratet werden.

Bildrechte: imago images/Rene Traut

Bis wann und wieviel muss geräumt werden?

Auf den Wegen vor dem Haus müssen, je nach Kommune, 1-1,5 Meter freigeräumt werden. Wer der Räumpflicht nicht persönlich nachkommen kann, muss sich um eine Vertretung kümmern, etwa einen professionellen Winterdienst beauftragen.



In der Regel ist es Pflicht, die Wege werktags zwischen 7 und 20 Uhr freizuhalten, an Wochenenden und Feiertagen kann man sich in manchen Gemeinden bis 9 Uhr mit dem Schippen Zeit lassen.



Bleibt das Wetter anhaltend schlecht, ist es erlaubt abzuwarten, bis man erneut die Schaufel schwingt. Dennoch muss man sich darauf einstellen, mehrmals täglich zu räumen und streuen.

Schneit es anhaltend, können sich auf dem Dach ansammelnde Schneemassen zur Gefahr werden. Denn fallen sie runter, wird das für vorbeilaufende Passanten zur Gefahr - und für den Hausbesitzer unter Umständen teuer. Gibt es keine Schneefanggitter oder können die die Schneemassen nicht mehr aufhalten, muss man die Feuerwehr um Hilfe bitten.

Bildrechte: imago images / Panthermedia

Nicht nur andere, auch das eigene Haus gilt es bei Kälte zu schützen. Dabei hilft vor allem eines: nicht an der Heizung zu sparen. Das verhindert, dass Wasserleitungen einfrieren und es nicht zu einem Rohrbruch kommt.