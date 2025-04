Fahrschulen vergleichen: Die Preise variieren stark zwischen den einzelnen Fahrschulen. Wer also mehrere Fahrschulen um die Ecke hat, sollte unbedingt die Preise vergleichen - auch die für die Übungs- und Sonderfahrten.



Üben auf dem Verkehrsübungsplatz: Um die Zahl der Übungsstunden nicht unnötig in die Länge zu ziehen, kann Fahrpraxis auch auf Verkehrsübungsplätzen gesammelt werden. Dort können Anfänger Fahrtechniken üben, ohne Fahrstunden zu bezahlen.



Nicht durchfallen!: Einfacher gesagt als getan, aber wer die Prüfung gleich beim ersten Mal besteht, spart Geld für zusätzliche Prüfungsgebühren und weitere Fahrstunden - und die kosten manchmal mehr als die Stunden vor der ersten Prüfung!



Warum, das bleibt allein das Geheimnis des Fahrlehrers. Allerdings müssen die höheren Kosten bereits im Vertrag erwähnt werden. Genaues Lesen des Kleingedruckten kann sich also lohnen.



Günstiger in ländlichen Regionen: Führerscheine sind in ländlichen Regionen in einigen ausgewählten Städten oft günstiger. Wer an einer Landesgrenze wohnt, sollte auch hier prüfen und vergleichen, welche Fahrschule die besseren Tarife bietet. Ein Wechsel ins andere Bundesland ist allerdings nur mit Genehmigung des Straßenverkehrsamts möglich.