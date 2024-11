Immer mehr Kfz-Versicherer bieten einen Telematik-Tarif an, auch "Pay-as-you-Drive" genannt.

Dafür müssen Autofahrer ihr Fahrverhalten aufzeichnen lassen und die Daten der Versicherung zur Verfügung stellen.



Eine im Auto installierte Telematik-Box ortet das Fahrzeug per GPS und zeichnet unter anderem Geschwindigkeit, Beschleunigung und Bremsverhalten mit.



Die Daten werden dann per Mobilfunknetz an die Kfz-Versicherung übermittelt. Alternativ bieten manche Versicherer eine App auf dem Smartphone an. Dadurch werden Punkte gesammelt und für das kommende Jahr eine individuelle Prämie berechnet.