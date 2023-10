Ein solcher Prozess findet auch in einer Biogasanlage statt. Die organischen Materialien kommen in einen Gärbehälter, auch "Fermenter" genannt. Unter ständigem Rühren und ohne Sauerstoff verbleiben sie dort für einige Tage. Damit die Bakterien bei der Zersetzung optimale Arbeit leisten können, wird der Fermenter dauerhaft auf 40 Grad gehalten. So entsteht durchgehend Biogas aus dem Methan und Kohlenstoffdioxid, das von den Bakterien freigesetzt wird. Das Gas steigt dann nach oben und wird über Leitungen aus dem Gärbehälter ausgeführt. Biogas besitzt die Eigenschaft, dass man es anzünden kann. So kann es zur Stromerzeugung genutzt - oder aufbereitet ins Gasversorgungsnetz eingespeist werden. Der Vorteil: Anders als bei fossilem Brenngas, bei dessen Herstellung CO2 ausgestoßen wird, ist Biogas klimaneutral.

Was danach in der Biogasanlage übrig bleibt, ist ein Düngemittel - reich an hummusbildenden Stoffen und Nährstoffen ist. Flüssig oder getrocknet wird es in der Landwirtschaft, aber auch in den heimischen Gärten als organischer Dünger oder zur Kompostierung eingesetzt.