Buchenholz, Fichte, Tanne oder Kiefer: Auf dem Waldboden findet man so einiges, was sich gut im heimischen Ofen machen würde – vor allem jetzt, da die Heizkosten extrem hoch sind. Viele Menschen schauen sich nach Alternativen um. Dabei hoch im Kurs: Selbst mit Holz heizen, denn das ist aktuell billiger als mit Strom oder Gas zu wärmen. Doch: Auch die Preise für Brennholz sind gestiegen. Wäre es da nicht eine gute Lösung, sich im Wald mit Holz einzudecken? In der Theorie ja, doch in der Praxis gibt es einiges zu beachten.