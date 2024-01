Neues Gesetz Diese Kaminöfen sind bald verboten

Wer einen alten Holzofen besitzt, muss den unter Umständen bis Ende 2024 austauschen lassen. Dann tritt nämlich die letzte Stufe der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung in Kraft.



Von der Verordnung sind alle Holz- und Kaminöfen betroffen, die nach dem 1. Januar 1995 und vor 22. März 2010 in Benutzung genommen wurden und gewisse Grenzwerte überschreiten.



Bis spätestens 31. Dezember 2024 haben betroffene Eigentümer Zeit, ihre Öfen entweder umzurüsten oder stillzulegen. Wer also seinen Kaminofen weiterhin nutzen möchte, muss nachweisen, dass die neuen Grenzwerte nicht überschritten werden. Doch es gibt auch Ausnahmen, die von der Verordnung nicht betroffen sind.



Dazu zählen Badeöfen, Grundöfen, wie Einzelraumfeuerungsanlagen, die man als Wärmespeicherofen nutzt, Einzelraumfeuerungsanlagen in Wohneinheiten, historische Öfen und Kamine, die vor 1950 errichtet oder hergestellt wurden, sowie offene Kamine, Herde und Backöfen mit bis zu 15 kW.



Alle Kaminöfen die nach 2010 produziert wurden, bleiben von diesem Gesetz unberührt - sie halten die vorgeschrieben Grenzwerte bereits ein.